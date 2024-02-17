بركات يوجه رسالة خاصة للاعبي الأهلي بعد نتيجة شباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد بركات نجم منتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى لاعبي النادي الأهلي، بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد ويستعد لمواجهة ميدياما الغاني بعد أيام قليلة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “ الأهلي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ميدياما الغاني القادمة وحسم الأمور في ملعبه، فلا يمكن ضمان مباراة يانج أفريكانز، هو فريق تجده أحيانًا عاديًا، وأحيانًا يكون فريقًا قويًا».

وعن التغييرات الفنية التي يجريها كولر علق بركات “ إذا أجرى مارسيل كولر تبديلاته مبكرًا لكان نجح في تخفيض حجم الضغط على الدفاع.. لعب كولر اليوم على تحقيق نتيجة التعادل كان مغامرة”.

وأتم “اليوم لم نجد على معلول الذي نعرفه، لم يقم بأدوار هجومية 3 أو 4 مرات في المباراة، كما لم نجد وجود زيادات هجومية من إمام عاشور، ولم يكن أيضًا إمام عاشور الذي نعرفه”.