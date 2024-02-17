وائل جمعة يشيد بـ شوبير وينتقد كولر بعد التعادل مع شباب بلوزداد

أشاد وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، بـ مصطفى شوبير حارس مرمى الاهلي، منتقدًا السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد التعادل مع شباب بلوزداد.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة خلال تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد عبر قناة «بين سبورت»: “من مكاسب تعادل الأحمر اليوم هو النقطة عقب التعادل، وتألق حارسه مصطفى شوبير”.

وتابع: “شوبير حارس الاهلي ظهر بمستوى جيد وثقة عالية وتصدى لخمس تصديات في مباراة شباب بلوزداد”.

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وواصل نجم الاهلي السابق: “لماذا صبر كولر على موديست لمدة 87 دقيقة بالرغم من لمسه للكرة ثلاث مرات فقط”.

واختتم: “التعادل يحافظ على آمال الاهلي في التأهل إلى ثمن النهائي والتعادل جيد في ظل الظروف التي يعاني منها وعلى رأسها الاصابات الكثيرة”.

ويتصدر فريق الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث بـ5 نقاط.

ويتواجد فريق يانج أفريكانز في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد فريق ميدياما الغاني في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.