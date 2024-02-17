كولر يبرر تعادل الاهلي مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على التعادل الذي حققه مع نظيره شباب بلوزداد، في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد كولر في تصريحاته، أن الاهلي لم يصل إلى الجاهزية الكاملة بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها الفترة الماضية.

وتعثر الاهلي من جديد في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وذلك من خلال التعادل السلبي الذي عاد به من الجزائر أمام شباب بلوزداد.

اقرأ أيضاً.. حظوظ تأهل الاهلي من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وقال كولر في تصريحات في المؤتمر الصحفي، إن الفريق لم يصل للجاهزية الأمثل بعد غياب الفريق عن المباريات لمدة 6 أسابيع، كما أن الدوليون عادوا بشكل متأخر من أمم أفريقيا.

وأوضح مدرب الاهلي، أن شباب بلوزداد، لعب بشكل مستمر في الدوري الجزائري، لذلك كان الأداء الخاص بهم أفضل.

وأشار كولر، إلى أن فريق بلوزداد كان جيد للغاية وقدم كرة راقية ولديه سرعات وهو فريق قوي، وكان يعلم بذلك.

وتابع مدرب الاهلي:”راضٍ عن نقطة التعادل اليوم، ومتبقي مباراتين، وهدفنا تحقيق الفوز بهما، ومهمة التأهل ليست سهلة”.

واختتم كولر:” سنخوض مباراة صعبة ضد ميدياما خارج الديار الأسبوع المقبل، وستكون المباراة الأخيرة كنهائي وسنحاول التأهل في الصدارة”.