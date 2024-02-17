ياسر محمود: حكم مباراة الاهلي وشباب بلوزداد ارتكب 3 أخطاء (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الاهلي سلبيًا مع نظيره شباب بلوزداد، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، حيث يحتاج لتحقيق الفوز في مباراة وحيدة من أجل حسم التأهل.

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وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ”كورة 365″:”احتسب الحكم ركنية في الدقيقة 19 لصالح الاهلي، ولكنها لم تخرج من الملعب، و تمكن لاعب بلوزداد من إخراجها تماس”.

وتابع الحكم الدولي السابق:”أثناء تنفيذ الركنية، لم يتدخل الحكم بشكل حازم مع مدافع بلوزداد، ما أجبر موديست لدفعه بالكوع”.

وأضاف ياسر محمود:”في الدقيقة 27، هناك تسلل على الفريق الجزائري لم يحتسبه الحكم لعدم إشارة المساعد له، كاد أن ينتج منها هدف لـ بلوزداد، والفار لا يتدخل إلا في حال تحولت لهدف”.

وأشار إلى أن الفريق الجزائري لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حيث نجح ياسر إبراهيم في لعب الكرة”.

وواصل الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 71، بطاقة صفراء صحيحة للاعب الاهلي مروان عطية، لمنع هجمة واعدة”.

وأفاد بأن الحكم احتسب خطأ لصالح الاهلي في الدقيقة 85، وكان يجب أن يقوم بمنح بطاقة صفراء للاعب بلوزداد.

واختتم ياسر محمود:” إنذار أفشة لتعطيل استئناف اللعب، وبطاقة لاعب بلوزداد في الدقيقة 90، لمنع هجمة واعدة لـ الاهلي”.