غياب نجم الأهلي عن مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

تأكد غياب لاعب خط وسط نادي الأهلي، مروان عطية، عن المباراة المقبلة ضد ميدياما الغاني في الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مروان عطية حصل على بطاقة صفراء في مباراة شباب بلوزداد التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة.

ويعد ذلك الإنذار الثالث لمروان ليتأكد غيابه بداعي الإيقاف عن المباراة المقبلة.

الأهلي سيلاقي الفريق الغاني يوم الجمعة "23 فبراير 2024"، في تمام الساعة السادسة مساء.

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