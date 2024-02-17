أول تعليق من شوبير على أداء نجله في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد القرش:

علق الإعلامي أحمد شوبير على أداء نجله في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، بعد تألقه والحفاظ على نظافة شباكه.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "الحمد والشكر لله".

وتعادل نادي الأهلي مع نظيره الجزائري، شباب بلوزداد، في المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وشهدت المباراة تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي في أكثر من لقطة أمام لاعبي شباب بلوزداد.

الجدير بالذكر يلاقي المارد الأحمر نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل "23 فبراير 2024"، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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