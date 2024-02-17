ضياء السيد ضاحكا: تصريحات مصطفى شوبير أفضل من والده



ياسر رشاد - القاهرة - أشاد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر بالمستوى الذي يظهر به مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر في الفترة الحالية.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى شوبير يجب أن يخرج من منطقة الاختبارات".

وأضاف: "مصطفى شوبير تجاوز هذه المرحلة، من الممكن أن يصبح حارسًا أساسيًا بعد عودة محمد الشناوي، جميع الحراس يبدأون بنفس الشكل".

وتابع: "مصطفى شوبير لديه ثبات وشخصية قوية، وعناصر حارس المرمى الجيد مكتملة لديه، قد يخطئ في بعض المباريات، ولكن يجب أن يكون هناك اطمئنان على حراسة مرمى الأهلي حاليًا".

وأضاف ضاحكًا: "مصطفى شوبير تصريحاته متزنة، هي أفضل من تصريحات والده، فيما رد محمد بركات مداعبًا: "أنا ماليش دعوة يا كابتن شوبير".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "أحمد نبيل كوكا أصبح أساسيًا في تشكيل الأهلي، تقييم اللاعب يكون وفقًا لمستواه، وهو أثبت جدارته مع الفريق".