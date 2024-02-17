رد فعل أحمد شوبير على تألق نجله في مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

علق أحمد شوبير، على تألق نجله مصطفى، في مباراة فريق الاهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتألق مصطفى شوبير، بشكل كبير خلال لقاء شباب بلوزداد، ليقدم أوراق اعتماده لجماهير الاهلي، في حراسة عرين الفريق في المرحلة المقبلة.

وتعادل الاهلي مع شباب بلوزداد، سلبيًا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا.

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وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”، إن مصطفى نجله قدم مباراة جيدة، وكان من أهم المكاسب.

وأوضح:”مصطفى مكسب للقلعة الحمراء للاطمئنان على مركز حراسة المرمى، لأنه كان يلعب بديل لحارس كبير وعظيم مثل محمد الشناوي”.

وشدد شوبير، على أن نجله خاض مباراة صعبة مع الاهلي أمام جماهير كبيرة ولكنه حصل على الثقة من الرباعي الدفاعي.

واختتم:”الفريق لم يكن في أفضل حالاته أمام شباب بلوزداد، لكن الأهم لم يخرج من المباراة بالخسارة”.