كولر يكشف أسباب تراجع الأهلي أمام بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسباب تراجع مستوى لاعبي المارد الأحمر خلال مواجهة شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا أمام بلوزداد، فيما سيلعب الجمعة المقبلة أمام ميدياما الغاني.

تصريحات كولر

تحدث كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "بالتأكيد كانت مواجهة صعبة، وسنحت فرص من كلا الفريقين، كما كنا نمتلك بعض المشاكل لإيجاد الرتم الخاص بنا، لأننا كنا متوقفين عن اللعب الرسمي حوالي 6 أسابيع".

وتابع: "لاعبي الأهلي الدوليون عادوا إلى الفريق متأخرًا، لم نخض أي مباريات معهم، مما كان مؤثر بالسلب علينا، في المقابل شباب بلوزداد يخوض منافسات الدوري وكان لديهم الرتم".

وأضاف: "شباب بلوزداد أظهر أنهوفريق قوي ويستحقون الاحترام، وأدائهم كان جيدًا جدًا، والنقطة ترضينا".

وأطمل: "الفريق الجزائري يقدم كرة راقية وجماعية، واللاعبين لديهم مهارات عالية وسرعات، كنت أعرف ذلك قبل اللقاء، وأؤكد أنني راضي تمامًا عن التعادل".

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، حقق الفوز في ثلاثة وتعادل في واحدة.