فيرمينو: الهزيمة أفسدت عودتي للتهديف.. وقابلنا سوء حظ كبير

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى البرازيلي فيرمينو حزنه الشديد بعد الخسارة الذى تعرض لها أهلي جدة أمام الأخدود ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض الاهلي السعودي أمام الأخدود للخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اطار الجولة الـ 20 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

وتحدث فيرمينو في تصريحاته قائلًا:" أن الهزيمة أفسدت فرحته بالعودة للتسجيل وذلك بعدما سجل هدفًا للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول".

وأضاف:"أن لاعبي الأهلي وصلوا أكثر للمرمى لكن لم يحالفهم التوفيق في المقابل استغل الأخدود الفرص التي سنحت له وخطف الفوز".

من جانبه كشف اللاعب حسين الزبداني أنه توقع الفوز على الأهلي منذ بدء الاستعداد للمباراة نظرًا لما لمسه من حالة التركيز والعمل المميز بين أفراد الفريق طوال الأيام الماضية من أجل تحقيق الفوز.

ورفع الأخدود رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث.