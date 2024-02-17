جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، إقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستضيف نادي الحزم نظيره الفيحاء، فى اللقاء الذى يجمع بين الفريقين، بالجولة الـ 20 ضمن منافسات الدوري.

ويلتقي فريق النصر بنظيره الفتح فى السابعة مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك"، في المواجهة الصعبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري روشن.

ويعتلي الهلال صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي النصر فى المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في الترتيب برصيد 40 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 53 نقطة

2- النصر 46 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4- التعاون 34 نقطة

5- الاتحاد 31 نقطة

6- ضمك 30 نقطة

7- الفتح 29 نقطة

8- الاتفاق 25 نقطة

9- الوحدة 25 نقطة

10- الخليج 22 نقطة

11- الشباب 21 نقطة

12- الأخدود 20 نقطة

13- الرائد 19 نقطة

14- الفيحاء 19 نقطة

15- الرياض 19 نقطة

16- الطائي 17 نقطة

17- أبها 14 نقطة

18- الحزم 13 نقطة



