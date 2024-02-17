رسالة غاضبة من كولر لـ ثنائي الاهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي رسالة حادة إلى ثنائي الفريق طاهر محمد طاهر وحسين الشحات؛ وذلك بعد المستوى المتواضع الذي قدمه الثنائي في مباراة شباب بلوزاد الجزائري أمس.

وحسم التعادل السلبي من دون أهداف نتيجة مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وعلم “كورة365” أن كولر عاتب الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر؛ وذلك بعد إهدارهما العديد من الفرص في مباراة الأمس أمام فريق شباب بلوزداد، والتي في حالة إحرازها كانت ستحسم تأهل الاهلي للدور التالي من البطولة.

كما طالب كولر ثنائي الاهلي خلال الفترة المقبلة بضرورة التركيز في إنهاء الهجمات والقيام بأدوارهما الهجومية.

وما زال الاهلي يتصدر جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، وذلك برصيد ست نقاط، فيما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة.