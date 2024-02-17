ضربة جديدة للأهلي.. نجم الوسط يغيب ٥ أسابيع بسبب جراحة عاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي إجراء المالي آليو ديانج نجم الوسط لجراحة عاجلة في الركبة سيغيب بسببها عن الفريق.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن ديانج عاني من آلام مستمرة في الركبة منذ عام ولكنها تفاقمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الأشعة التي أجراها نجم الوسط المالي أثبتت سلامة غضروف الركبة ولكنها أظهرت معاناته من خشونة تحتاج إلى تدخل جراحي بالمنظار لتنظيف الركبة.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي أوصى بالتدخل الجراحي العاجل ورفض التأجيل في فترة التوقف القادمة .

ويجري اللاعب الجراحة خلال أيام حيث سيغيب عن الملاعب لفترة لا تتجاوز ٥ أسابيع.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني بعد أن تعادل سلبيا مساء أمس مع شباب بلوزداد الجزائري.

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