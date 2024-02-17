دورة بوينوس أيرس: ألكاراس إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس: بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب نصف نهائي دورة بوينوس أيرس الأرجنتينية لكرة المضرب على أرض ترابية، بفوزه بمجموعتين الجمعة على الإيطالي المتأهل من التصفيات أندريا فافاسّوري.

ويخوض المصنف ثانياً عالمياً دورته الأولى، بعد خروجه المفاجئ من ربع نهائي بطولة أستراليا الكبرى مطلع السنة. حسم المواجهة 7 - 6 (7 - 1)، 6 - 1 أمام المصنف 152 عالمياً.

وكان فافاسّوري الذي صدم البريطاني المخضرم أندي موراي في دورة مدريد للماسترز العام الماضي، نافس ألكاراس في المجموعة الأولى وجرّه إلى شوط فاصل (تاي بريك). لكن الإسباني السابق تقدّم 5 0 في الثانية، قبل أن يحسم المباراة في ساعة و40 دقيقة.

قال ألكاراس "لعب بمستوى مرتفع في المجموعة الأولى. عانيت حقاً لصد ارسالاته ومن قوّة الرياح. أعتقد اني لعبت أفضل في المجموعة الثانية".

تابع حامل لقبين في البطولات الأربع الكبرى "تراجع مستواه قليلاً، وارسالاته أيضاً، فيما تحسّن صدّي للكرات وهذا ما صنع الفارق".

ويلتقي ابن العشرين عاماً التشيلي نيكولاس يارّي المصنّف ثالثاً والفائز على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري السادس 4 6، 7 5 ثم بالانسحاب.