الأميركي هولواي يحطم الرقم العالمي لسباق 60 م حواجز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: حطّم نجم سباقات الحواجز غرانت هولواي الرقم القياسي العالمي لسباق 60 متراً في بطولة الولايات المتحدة داخل قاعة، الجمعة في نيومكسيكو.

وسجّل بطل العالم ثلاث مرات في سباق 110 م حواجز وحامل فضية أولمبية، زمناً قدره 7.27 ثوان في ألبوكيرك على ارتفاع 1600 م فوق سطح البحر، متجاوزاً رقمه السابق البالغ 7.29 ثوان والذي سجّله في شباط (فبراير) 2021.

العداء البالغ 26 عاماً القادم من فيرجينيا الذي كان قد ضَمن بطاقة التأهل لبطولة العالم الشهر المقبل، بصفته حامل اللقب، فضّل عدم المشاركة في نهائي الجمعة بعد تحطيمه الرقم العالمي.

ولم يخسر هولواي في 60 سباقاً على هذه المسافة، منذ بداياته الاحترافية قبل سبع سنوات. يملك في جعبته 6 من أصل أفضل سبعة أرقام في التاريخ، بينها الرقم العالمي السابق للبريطاني كولن جاكسون (7.30 ث في 1994).

وهو يبحث عن اكمال سجله الخارق باحراز ذهبية سباق 110 م حواجز في أولمبياد باريس الصيف المقبل، بعد احرازه الفضية في طوكيو صيف 2021 بفارق 5 بالمئة من الثانية وراء الجامايكي هانسل بارشمنت. يملك ثاني أفضل رقم في التاريخ (12.81 ث في 2021) وراء الرقم العالمي باسم مواطنه أريس ميريت (12.80 ث في 2012).

وفي السباق عينه لدى السيدات، عادلت المغمورة تيا جونز (23 عاماً) الرقم العالمي باسم ديفين تشارلتون من باهاماس 11 شباط (فبراير) الماضي في نيويورك، مسجّلة 7.67 ثوان في التصفيات، وكادت تكرره في النهائي عندما فازت بزمن 7.68 ث.