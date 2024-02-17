بعد تعادله مع شباب بلوزداد.. فرص تأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - حافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما تعادل سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الخميس، بإستاد 5 يوليو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في ثلاثة، ولم يتلقى أي خسارة.

وياتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، ويانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث بنفس الرصيد ويفصلهما فارق الأهداف، وفي المركز الأخير ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

فرص تأهل الأهلي لربع النهائي

الأهلي تتبقى له مباراتان فى مرحلة المجموعات، الأولى أمام ميدياما الغاني خارج ملعبه، والثانية بالقاهرة مع يانج أفريكانز التنزاني.

انتصار الأهلي على ميدياما ويانج أفريكانز يضمن له التأهل بطبيعة الحال من مجموعته فى دوري أبطال أفريقيا متصدرًا، دون النظر لباقى النتائج.

ويكفي المارد الأحمر الفوز فى مباراة واحدة فقط من أجل التأهل رسميًا إلى ربع النهائي القاري، حيث يرفع رصيده وقتها إلى النقطة 9 ويضمن العبور.

أما التعادل فى المباراتين أمام ميدياما ويانج أفريكانز فيكفي الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يرتفع رصيده وقتها للنقطة 8، ولكن بشرط عدم خسارة الفريق الجزائرى أمام بطلى تنزانيا وغانا.

ويستمر الأهلي في خوض غمار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق ميدياما الغاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرض ملعب استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.