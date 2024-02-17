الامارات | الهاجري: مشاركة 45 طياراً من 14 دولة شهادة نجاح بطولة الشارقة للطيران الشراعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدير عام الهيئة العامة للرياضة غانم بن مبارك الهاجري بالنجاح التنظيمي للنسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية الخامسة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الامارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وقال الهاجري: "إن مشاركة 45 طياراً من 14 دولة تأكيد على نجاح البطولة على مدار النسخ الأربع الماضية في استقطاب أقوى وأفضل الطيارين في العالم".

وأضاف في تصريحات صحافية: "إن تضافر جهود كل من اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومجلس الشارقة الرياضي، أدى إلى خروج البطولة بهذا الشكل الاحترافي، كما تميزت العروض التي شاهدناها في الافتتاح بالقدرات والمهارات الفائقة"، بما يعكس جهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة، لإنجاح الحدث وتقديمه في أفضل صورة"

وأضاف الهاجري: "الهيئة العامة للرياضة لا تدخر جهداً في دعم كافة الرياضات لا سيما الرياضات الجوية التي تغرس في شبابنا روح المغامرة وحب الطبيعة وتنمي شخصياتهم"، داعياً الرياضيين الإماراتيين إلى بذل أقصى الجهد من أجل رفع اسم وعلم الامارات في كافة البطولات والمحافل الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية مما يرسخ السمعة الطيبة التي تتمتع بها بها الدولة خاصةً على الصعيد الرياضي عالمياً بما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة".

ووجه مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لجهوده الواضحة لضمان نجاح جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الإمارة الباسمة لنشر الثقافة الرياضية، مؤكداً أن دعم المجلس للبطولة وتقديم كافة التسهيلات هو سر نجاحها واستمراريتها.

من جهته، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي إن "اختيار جبل الفاية لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية، منح المنافسة قوة واثارة نظرا ، اذ يُعد هذا الموقع واحد من افضل اماكن القفز في العالم "جبل الفاية" سواء من حيث الارتفاعات او جمال خلفية القفز والجبال الذهبية الملونة".

وأضاف الحزامي: "فخورون بما تحقق من نجاحات ولابد ان نشيد بدقة التنظيم وروعته واللذان شكلا مع جمال المكان لوحة فنية رائعة دفعت الطيارين المشاركين الى تقديم مستويات رائعة من القفز، في وجود أعداد كبيرة من الجماهير حرصت على متابعة الحدث بالتزامن من اجازات نهاية الأسبوع".