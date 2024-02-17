بعد 30 يوما.. صلاح يعود للمشاركة في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ضد برينتفورد، في الدقيقة 44 بدلا من جوتا، ليعود للمباريات بعد غياب 30 يوما.

وخرج محمد صلاح مصابا من مباراة مصر وغانا، يوم 18 يناير الماضي، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتقدم ليفربول على برينتفورد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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