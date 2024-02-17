شكرا لقرائتكم خبر عن فريق يد الزمالك يستعيد بريقه مع مجدى أبو المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق كرة اليد بنادى الزمالك بريقه مجددا، فى ظل تواجد مجدى أبو المجد على رأس الجهاز الفنى للفريق الأبيض، وظهرت بصمته الواضحة فى مواجهة القمة الأخيرة التى أقيمت أمس، الجمعة، وشهدت فوز الزمالك بنتيجة 29 / 28 برميات الجزاء فى الجولة الخامسة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024 .

ونجح الزمالك في العودة للانتصارات على غريمه التقليدى الأهلى، خاصة أن آخر مواجهتين قبل قمة أمس لم يحقق فيهما الزمالك الفوز، حيث توج الأهلى بالسوبر المحلى فى الفجيرة بنتيجة 26 / 24 ديسمبر الماضى وحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 25 / 24 أيضا فى ختام الدورالأول بالدورى نوفمبر الماضى.

ويمتلك أبو المجد كيمياء قوية مع لاعبى فريق الزمالك، ويعد أبو المجد صائد البطولات فى ميت عقبة على صعيد كرة اليد، خاصة أنه مدير فنى يمتلك الكثير من الخبرات ونجح فى الحصول مع المنتخب على كأس العالم للناشئين 2019 فى مقدونيا كمديرا فنيا .

وتقام الجولة السادسة على صعيد دورى المحترفين، الثلاثاء القادم 20 فبراير بلقاءات بين كلا من، سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع الجزيرة و البنك الأهلى مع الاهلى و الزمالك مع هليوبوليس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.