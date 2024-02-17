7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 فبراير 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يطير إلى غانا الثلاثاء بطائرة خاصة لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال، ومجلس الزمالك يستكمل اجتماعه غداً لحسم ملفات فريق الكرة.

الأهلى يطير إلى غانا الثلاثاء بطائرة خاصة لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى غانا لمواجهة ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا، على متن طائرة خاصة.

الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى

رصدت إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة، المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية.

يستكمل مجلس الزمالك غداً الأحد اجتماعه الذى بدأؤه يوم الخميس الماضى،لمناقشة العديد من الملفات،وعلى رأسها تفاصيل سفر بعثة الفريق إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبى في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي حسم فيها الأبيض التأهل للدور المقبل.

يعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق، بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.

محمد عبد الشافى يُجرى اليوم أشعة على الركبة لتحديد حجم إصابته فى الزمالك

يجرى محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشعة اليوم السبت لتحديد حجم إصابته التي لحقت به في التدريبات الجماعية يوم الخميس الماضى على مستوى "الركبة".

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