أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن قائمة الملكي لمواجهة رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد بنظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الليجا، والتي تنطلق في الثالثة من عصر الغد الأحد.

قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، جاكوبو رامون.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يحل رايو فاييكانو في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بعد خوضه 24 جولة.