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ماك أليستر يُشيد بمستوى محمد صلاح أمام برينتفورد

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ياسر رشاد - القاهرة - قدم الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب الإشادة لزميله محمد صلاح، بعد المستويات التي قدمها خلال مواجهة برينتفورد، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وتحدث ماك أليستر في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "تستطيع رؤية مدى أهمية الفوز بالمباراة بالنسبة لنا، فكنا نريد ذلك منذ البداية، وصلنا إلى المرمى بطريقة جيدة، وحققنا 3 نقاط هامة للغاية".

وتابع: "لدي شعور بأنني محظوظ، فهذا ما أحبه في ليفربول، ألعب في المكان الأفضل بالنسبة لي، كما أنني أتعلم كل يوم شيئًا جديدًا في كرة القدم، أنا سعيد بالهدف ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف لاعب ليفربول: "بالتأكيد، محمد صلاح مُذهل، أنا سعيد جدًا له، فهو كان محبطًا بسبب ابتعاده عن الملعب، لكن عودته كانت في بضع دقائق، سجل وصنع، إنه قائد عظيم ولاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

وأتم: "بالطبع، توجد لدينا مواجهة مهمة ضد لوتون ثم ، نحاول فقط التعامل مع كل مباراة على حدة، ونبذل أقصى ما لدينا من جهد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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