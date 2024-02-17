الأردني أحمد أبو السعود يتوج بذهبية حصان الحلق بكأس العالم للجمباز الفني بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - توج البطل العالمي الأردني أحمد أبو السعود بذهبية منافسات حصان الحلق بكأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في استاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وحقق أبو السعود الذهبية بعد أن جاء في المركز الأول برصيد 15.066 نقطة بينما حصل الكوري الجنوبي وونج هار على الميدالية الفضية برصيد 14.933 نقطة وتوج الكازاخستاني زينولا إدريسوف بالميدالية البرونزية برصيد 14.800 نقطة

يذكر أن أحمد أبو السعود هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما حقق عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.

ويشارك فى نسخة هذا العام من البطولة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.