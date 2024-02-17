نابولى يتعادل مع جنوى فى الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط فريق نابولى في فخ التعادل أمام ضيفه جنوى بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

تقدم جنوى بالتسجيل عن طريق مورتن فريندروب في الدقيقة 47 ثم تعادل سيريل نجونجي فى الدقيقة الأخيرة.

بهذه النتيجة يحتل نابولى، حامل اللقب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقاط، جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي: أليكس ميريت؛ ماززوكي، أوستيجارد، رحماني، دي لورينزو، أنجويسا، لوبوتكا، تراوري، ، بوليتانو؛ كفاراتسخيليا، سيميوني.

تشكيل نابولي أمام جنوى

حراسة المرم: أليكس ميريت.

خط الدفاع: ماززوكي، أوستيجارد، رحماني، دي لورينزو.

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، تراوري.

الهجوم: بوليتانو، كفاراتسخيليا، سيميوني.