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الإسماعيلي ٢٠٠٥ يفوز على فاركو في دوري الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2005 على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 3 ،وذلك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أحد فنادق المحافظة وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ،قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها شباب الدراويش لصالحهم.

سجل هدف الدراويش الوحيد عبد الله حسن في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل ضم ..

محمد عبد الفتاح حارس مرمى – حماده صلاح –  عمر طارق – محمد شيحة – عبدالله حسن بيدو  – احمد صابر  يوسف تامر –  محمد لطفى – محمود سنجاري –  عمر القط – يوسف حسين “حسن صابر”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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