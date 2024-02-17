ترتيب الدوري الألماني بعد فوز ليفركوزن على هايدينهايم

يستعرض “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد فوز ليفركوزن المثير على هايدينهام، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما في الجولة 22.

تواجه فريق ليفركوزن مع نظيره هايدينهام، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

وخطف فريق ليفركوزن الفوز بهدفين مقابل هدف، من هايدينهام، ليعزز صدارته في ترتيب الدوري الألماني الممتاز بالموسم الحالي.

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افتتح جيريمي فريمبونغ التسجيل لنادي ليفركوزن، في الدقيقة 47، ثم سجل أمين عدلي الهدف الثاني في الـ 81، قبل أن يخطف فريق هايدينهايم هدفه الوحيد في هذا اللقاء بالدقيقة 86.

وتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه بايرن ميونخ الذي يتواجد في الوصافة بـ 50.

ترتيب الدوري الألماني

1- باير ليفركوزن برصيد 58 نقطة

. 2- بایرن میونخ – 50.

3 – شتوتجارت – 43.

4 – بوروسيا دورتموند- 41.

5- لايبزيج – 37.

6- آينتراخت فرانكفورت – 32.

7 – فيردر بريمين – 29.

8- فرايبورج – 28.

9- هوفنهايم – 27.

10- هایدينهایم – 27.

11 – فولفسبورج – 24.

12 – يونيون برلين- 24.

13- أوجسبورج – 23.

14- بوروسيا مونشنغلادباخ – 22.

15- بوخوم – 22.

16- كولن – 16.

17 – ماينتز – 15.

18- دارمشتات – 12.