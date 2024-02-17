جلسة في الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات لاعب الفريق السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عمرو أدهم، عقده جلسة مع محامي اللاعب المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق، للوصول إلى حل بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه: "تم عقد جلسة مع محامي اللاعب المغربي أحمد بلحاج، وتم عرض خلال الجلسة تسوية أمر المستحقات الخاصة باللاعب بشكل ودي بين الطرفين".

وأضاف: "ننتظر رد محامي اللاعب على العرض الذي تم تقديمه من قبل مجلس إدارة النادي، لإنهاء كافة الأمور".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك تمكن، في وقت سابق، من رفع إيقاف القيد، وتسجيل اللاعبين الذين تم التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.