"وسام إلى غانا وجراحة لنجم الفريق".. آخر أخبار الأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائر، مساء أمس، عقب انتهاء مباراة الأحمر مع شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل، في دوري أبطال أفريقيا، لهذا يستعرض لكم موقع "الخليج 365" آخر أخبار الأهلي اليوم:

مصدر يكشف قرار الأهلي باصطحاب وسام أبو علي لرحلة غانا.. وهذا مصير كهربا

قرر النادي الأهلي اصطحاب وسام أبو علي لاعب الفريق، إلى غانا للمشاركة في مباراة ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ضربة جديدة للأهلي.. نجم الوسط يغيب ٥ أسابيع بسبب جراحة عاجلة

قرر الجهاز الطبي للنادي الأهلي إجراء المالي آليو ديانج نجم الوسط لجراحة عاجلة في الركبة سيغيب بسببها عن الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميًا.. غياب ٨ لاعبين من الأهلي أمام ميدياما الغاني

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود 8 لاعبين في مواجهة ميدياما الغاني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سامي قمصان: "التعادل يمنحنا فرصة للتأهل.. والفريق لم يلعب لأكثر من 6 أسابيع"

أكد سامي قمصان مدرب الأهلي، عدم جاهزية الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، أمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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"نقطة ثمينة".. أول تعليق من نجم الأهلي أمام بلوزداد على التعادل

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