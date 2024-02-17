عمر سلامة بطلا لكأس مصر للفروسية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفارس عمر محمد سلامة بالمركز الاول ببطولة كأس مصر للفروسية عن مسابقة ٢٠٢٤ فى الدرجة الخامسة

وكان الاتحاد المصرى للفروسية قد أعلن فوز "عمر" بطل كأس مصر ونادى سموحة بالاسكندرية عقب تفوقه عن جميع المنافسين بفارق كبير فى الزمن والمهارة

وقال عمر سلامة للوفد عقب حصوله على كأس البطولة " بفضل الله حصلت على المركز الاول لكأس مصر وهذا الفوز خلفه ساعات طويلة من التدريب يوميا واوقات بتكون مرتين فى اليوم "

واضاف بأن الفوز يرجع الى مجهود مدربه ووالدته التى تشجعه على ممارسة اللعبة بحضورها معه دائما سواء فى المسابقات او التدريب على حصانه بنادى سموحة وكذلك والده الذى يدعمه بشكل مستمر من أجل تحقيق الفوز خاصة وأنه يرى ان الرياضة لا تعطل عن الدراسة بل تشجع عليها فى حالة تنظيم الوقت

وأختتم عمر سلامة بطل كأس مصر حديثه مؤكدا على ان الفروسية لها دور كبير فى ثقل الشخصية وكذلك الشجاعة والمسئولية

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