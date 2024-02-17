سمر حمزة تهزم  بطلة ألمانيا وتتأهل لنصف نهائي بطولة السويد الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية إلى نصف نهائي بطولة كليبان الدولية والمقامة حاليا في السويد.

وفازت سمر حمزة اليوم على الألمانية لورا خون، للتأهل لمواجهة بطلة السويد في نصف النهائي غدا الاحد، بينما تواجه ندي مدنى لاعبة منتخب فرنسا للترضية بعد الهزيمة أمام لاعبة فرنسا ياسمينا بوزاريا .



ويخوض منتخب المصارعة النسائية معسكرا مغلقا بالسويد استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب المصارعة النسائية بالسويد حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري والعودة محددا الى معسكر الاسكندرية.

وتضم بعثة منتخب المصارعة النسائية في معسكر السويد كل من: سمر حمزة صاحب فضية و برونزية العالم ٢٠٢١و ٢٠٢٢، و ندي مدنى صاحبة برونزية العالم تحت ٢٣ عام ٢٠٢٢، و محمد طلبة مديرا فنيا