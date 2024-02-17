باكيتا: لست سعيدا بالتعادل وكان لدينا فرصة لإسقاط الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه ليس سعيدا بالتعادل ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

أضاف باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مباراة الأهلي كانت جيدة جدا، وفريقنا كان مرهقا بعد عودة الدوري الجزائري".

وتابع مدرب بلوزداد: "خسرنا حارس مرمانا والأهلي كذلك وكنا متساوين بالأمس، ولست سعيدا بالتعادل ضد الأهلي، عكس الأهلي كانوا سعداء بالنتيجة".

وأشار: "كان لدينا فرصة لتحقيق الفوز على الأهلي".

وتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.