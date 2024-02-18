تطور جديد في موقف فتوح من نهائي كأس مصر أمام الاهلي

كشف الإعلامي إبراهيم تطور جديد في موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مباراة الاهلي في كأس مصر.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الاهلي في نهائي كأس مصر، على ملعب «الأول بارك» بالسعودية، يوم 8 مارس الجاري.

وكان أحمد فتوح قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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وقال فايق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “أحمد فتوح سيكون جاهزا لمباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر“.

وأشار إلى أن فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الوقت الحالي، تحت قيادة محمد أسامة، طبيب الزمالك، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به بصورة نهائية.

واختتم: “فتوح خضع لتدريبات خاصة في الجيم، خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا للقاء نهائي كأس مصر أمام الاهلي.