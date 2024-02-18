تشافي: يجب أن نكون في صدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز بعد الفوز في الدقائق الأخيرة على سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، عن أداء الفريق وإصابة أراوخو قبل مواجهة نابولي.

وقال تشافي: "لدي شعور بأننا لعبنا بشكل جيد اليوم، وأعتقد أننا لم نكن جيدين في الثلث الأخير من الملعب، وفي الدفاع بذلنا جهدًا كبيرًا".

وأكد تشافي أن رونالد أراوجو بخير، بعد خروجه بين الشوطين كإجراء احترازي، وأردف: "لا توجد إصابات نحن بخير، حصلنا على النقاط الثلاث وعلينا أن نفكر في نابولي الآن".

وأضاف: "وفقا للإحصائيات وبناء على الفرص التي نصنعها يجب أن نكون في صدارة الدوري".

وأتم: "ليفاندوفسكي يسجل لأنه يلعب بشكل أفضل ولا يخرج كثيرا من منطقة الجزاء لذلك لا يوجد سر، هو في حالة ممتازة وسعيد جدا برد الفعل، فبعد أنباء رحيلي حصلنا على 10 نقاط من 12".

الجدير بالذكر أن البارسا يواجه نابولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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