رسميا.. زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع بالدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجع بالدوري المصري الممتاز، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: "تتوجه رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب رابطة الأندية بزيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع في الدوري العام ونهائي كأس الرابطة موسم 2023/2024، وذلك طبقا للسعة الاستيعابية لكل ستاد".

وقبل زيادة عدد الجمهور، كان مسموح بحضور 10 آلاف مشجع فقط منذ بداية الموسم الجاري.

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