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الاتحاد المصري يعلن موعد قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تسلمه خطاب يفيد بتحديد موعد قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: "تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا بإجراء قرعة نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في 20 مارس المقرر إقامتها فى العاصمة الفرنسية "باريس".

واختتم الاتحاد: "يشارك في المنافسات 16 منتخبا تقسم على 4 مجموعات، وأبرز المتأهلين إلى جانب المستضيف فرنسا كل من الأرجنتين وإسبانيا وأمريكا والمغرب، ويتبقى 4 مقاعد ستحسم في أبريل المقبل بعد انتهاء تصفيات قارة آسيا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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