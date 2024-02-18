مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل اجتماع حسام حسن مع رابطة الأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت رابطة الأندية المصرية أمس السبت، اجتماعا مع حسام حسن مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل ما دار في الاجتماع، حيث تم التأكيد على أن الهدف هو صعود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضح المصدر أنه تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6 وتدوين طلبات كابتن حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

بجانب اجتماع عاجل للرابطة لبحث طلبات الجهاز الفني مع وعد كابتن حسان بتلبية جميع رغباته.

وستعلن رابطة الأندية عن الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30.

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