تصرف مفاجئ من كاف تجاه شوبير بعد مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد

بدى تصرف مفاجئ من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تجاه مصطفى شوبير بعد مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد التي جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا.

شهدت مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، تألق كبير لـ مصطفى شوبير، الذي يحمي عرين الأحمر، بعد إصابة محمد الشناوي.

وكان الاهلي قد التقى مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة الماضية، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

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وتصدى مصطفى شوبير لعدة هجمات قوية في هذه المباراة، ليحمي عرين الأحمر، حتى حسمها بشباك نظيفة.

وأشاد كاف، بالمستوى الذي قدمه شوبير في مباراة شباب بلوزداد، كما أنه وجه له رسالة دعم، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيديو لحارس الاحمر ، علق عليه كاتباً:”مصطفى شوبير حافظ على نظافة شباك الاهلي ببراعة ضد شباب بلوزداد في لقاء الأمس.

وأضاف: أداء رائع وسرعة رد فعل ممتازة.

الجدير بالذكر، أن الاهلي يحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد الوصافة بـ 5 نقاط.