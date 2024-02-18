رد ناري من اتحاد الكرة على بيان فيتوريا ومفاجأة غير متوقعة

رد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على البيان الذي أصدره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، قد أقال المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب منتخب مصر بعد وداع كأس أمم أفريقيا مبكراً، وعين حسام حسن بدلاً منه.

وكتب فيتوريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام يوم السبت: «”عد مرور أيام على الإعلان عن رحيلي.

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وتابع: وبعد فترة تفكير، أستطيع أن أقول أنني غادرت بعد 18 مباراة، تلقيت خسارة واحدة، وترشحت لأفضل مدرب منتخب في العالم”.

وأضاف: الأرقام أننا كان لدينا رغبة في بناء أساس متين لحاضر ومستقبل للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، ونواجه العديد من التحديد خلال الفترة الحالية.

وشدد فيتوريا على أن الهدف من عقدي مع منتخب مصر، كان معروفا علنا، وهو وضع أساس لإعداد وتأهل الفريق لكأس العالم المقبل 2026 ونحن مازلنا في بداية عام 2024.

اتحاد الكرة يرد على فيتوريا

وعلق إيهاب الكومي على بيان فيتوريا المثير، من خلال تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقال عضو اتحاد الكرة: “كل الشكر والتقدير لـ فيتوريا، اشتغل بكل اجتهاد وإخلاص، لكن لم يحالفه التوفيق.

وأضاف: نتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وفجر مفاجأة بأنه تم توجيه دعوة لـ فيتوريا من أجل تكريمه قبل سفره ولكن نظرا لضيق الوقت لم يحدث ذلك.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر بقيادة فيتوريا ودع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.