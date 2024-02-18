باكيتا : عودة الدوري الجزائري قبل مواجهة الأهلي أثرت علينا بدنياً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أنه ليس سعيدا بالتعادل ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.



وقال باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد: "مواجهة الأهلي كانت جيدة جدا، وفريقنا كان مرهقا بعد عودة الدوري الجزائري".

وأضاف: "خسرنا حارس مرمانا والأهلي كذلك وكنا متساوين بالأمس، ولست سعيدا بالتعادل ضد الأهلي، عكس الأهلي كانوا سعداء بالنتيجة".

وتابع: "كان لدينا فرصة لتحقيق الفوز على الأهلي".

كما اكد باكيتا أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكنه اعتذر لإدارة الأبيض.

وقال باكيتا، خلال تصريحاته "تلقيت اتصالات من إدارة الزمالك، وعرضوا علي مشروع ممتد لثلاث سنوات مع إشراف على قطاع الناشئين لتطوير المواهب".

وأضاف: "اعتذرت عن قبول المهمة، لارتباطي بعقد مع شباب بلوزداد ".