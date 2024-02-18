حسن شحاتة : دعوت أبو تريكة لأمم أفريقيا ٢٠١٠ رغم الإصابة .. وهذا سبب رفضه

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسن شحاته المدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني انه قدم دعوة رسمية عام 2010 إلى محمد ابو تريكة لاعب الاهلي المعتزل لتواجده مع بعثة المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الافريقية التي اقيمت بانجولا خلال العام المذكور على الرغم من تعرض ابو تريكة للاصابة في ذلك التوقيت.

وقال شحاتة انه تعمد توجيه الدعوة الى أبو تريكه بالحضور من اجل أن يصبح حافزا معنويا للاعبين خلال البطولة بحكم قيمته في المنتخب.

وواصل شحاته مشيرا الى ان ابو تريكه رفض دعوة الانضمام حتى لا يضيع الفرصة على لاعب اخر بامكانه التواجد في القائمه النهائيه للبطولة والمشاركة بدلا من تواجده .

وأكد حسن شحاتة أن عماد متعب لاعب كبير ولم يكن يغضبه مؤكدا أن متعب وعمرو زكي وحسني عبد ربه وأحمد فتحي كلهم كانوا معه منذ منتخب الناشئين وأنه علي مدار تاريخه مع المنتخب لم يحزن من متعب أو حسني عبد ربه أو عمرو زكي لانهم لم يقصروا في حق المنتخب أو في حق أنفسهم

وأضاف حسن شحاتة في مداخلة هاتفية عبر برنامج dmc الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد : أنه كان في أحد المرات كان يريد أن يجلس حسني عبد ربه وعماد متعب علي دكة البدلاء رغم أنهم من العناصر الاساسية في المنتخب .

وواصل المدير الفني السابق لمنتخب مصر أنه ليس مختفي ولم يبتعد عن التدريب ولكن العروض التي تاتي له من الاندية لو وافق عليها سيتم ارهاقه علي الفاضي ولكن لو كان هناك عرض من منتخب فهو سيوافق علي الفور .