ضربة جديدة لبيراميدز.. المدافع الدولي يغيب لمدة ٣ أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخرج علي جبر في التدريب الأخير الذي سبق مباراة زد في الدوري، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، وغاب عن اللقاء.

أوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة خلال الأيام الماضية أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المنتظر أن يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ٣ أسابيع يخوض خلالها برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه من تلك الإصابة.

وبخلاف جبر فيفقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين.

ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري الممتاز.



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