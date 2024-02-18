موعد مباراة الأهلي و ميدياما الغاني في خامس جولات مجموعات أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني لحساب الجولة الرابعة من منافسات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

كان الاهلي قد اقتنص تعادلا ثمينا امام شباب بلوزداد مساء الجمعة الماضي بالخروج سلبيا بعد ان خاض اللقاء وسط غياب ابرز لاعبيه بداعي الاصابة.

وتتوجه بعثه الفريق الاحمر الى دوله غانا مساء يوم الثلاثاء المقبل استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تقام في السادسه من مساء يوم الجمعه المقبل.

ويخوض الاهلي اللقاء محتلا صداره ترتيب المجموعه الرابعة برصيد ست نقاط.

على صعيد متصل قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد اليوم، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.