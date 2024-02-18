ختام بطولة أفريقيا للريشة الطائرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والتي تقام حاليا على صالة استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير، بمشاركة 11 دولة.

وتقام صباح اليوم صباح الأحد منافسات نصف النهائي على أن يقام مساء نفس اليوم نهائيات البطولة القارية.

وصعد لنصف نهائي منافسات الفردي أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني وسيواجه لاعب موريشيوس جورج جوليان باول، فيما سيلعب أدهم حاتم أيضًا مع زميلته ضحى هاني في منافسات الزوجي المختلط أمام الزوجي النيجيري المكون من: الحاج أليو وزميلته أوشي شوكو ديبورا.

وتقرر أن يحضر ختام البطولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله إضافة إلى السيشيلي ميشيل باو رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

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