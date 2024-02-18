اتحاد الكرة الطائرة يعدل مواعيد سوبر السيدات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر إجراء تعديل على موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 ، 26 فبراير الجارى بدلا من يومى 29 فبراير و 1 مارس المقبل بصالة الشرطة الرياضي.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق، وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.