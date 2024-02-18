«كداب ولو راجل طلع الشهادة».. ميدو يشن هجوما عنيفا على رئيس اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر -

شن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، هجوما قويا على جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تعيين علاء نبيل مؤخرا مديرا فنيا لاتحاد الكرة.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، قال ميدو: "رئيس اتحاد الكرة جمال علام راجل كذاب للأسف عيب أن حد في سنه يكون كذاب وجاهل بالقوانين".

وأضاف نجم روما وتوتنهام السابق: "جمال علام بيقول أن علاء نبيل معاه الشهادات اللازمة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة.. لو راجل يطلع شهادات علاء نبيل".

وتابع: "الاتحاد الدولي مشترط أن المدير الفني لأي اتحاد يكون معاه شهادة البرو.. لو رجالة انشروا الشهادة دي على الموقع الرسمي للاتحاد وانا هروح اتحاد الكرة أبوس دماغ علاء نبيل قدام الناس كلها".

واختتم قائلا: "كفاية جهل بقى وكذب على الناس واعملوا مرة واحدة حاجة صح في حياتكم".