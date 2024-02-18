الامارات | 19 حكماً من الإمارات يديرون الدوري العالمي لـ "كاراتيه" الشباب والناشئين في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة العليا للدوري العالمي للشباب والناشئين (تحت 21 عاماً) في الفجيرة، عن إجمالي الحكام المشاركين في إدارة منافسات البطولة المقامة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، على مجمع زايد الرياضي، والبالغ عددهم 256 حكماً من مختلف قارات العالم، من ضمنها 19 حكماً من الإمارات.

وأكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، وعضو لجني الحكام الآسيوية والدولية، جابر الزعابي، أن الطواقم التحكيمية جائزة لإدارة منافسات الدوري العالمي للشباب والناشئين، وقال الزعابي في تصريحات صحفية: "يبلغ إجمالي الحكام العالمين والمشاركين في إدارة هذا الحدث العالمي، 256 حكماً، من بينهم 19 من الإمارات".

وأضاف: "تبلورت جهود لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه على مدار السنوات الطويلة، وجاء تألقها دولياً ثمرة لاستراتيجية طويلة الأمد وضعها الاتحاد برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، هدفت إلى توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بكافة نواحي اللعبة ومنها الجانب التحكيمي".

وأوضح: "شاركت طواقم الحكام الإماراتية خلال الأيام الماضية في إدارة منافسات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة، وكانت خير تأهيل لهم قبل انطلاق منافسات الدوري العالمي للشباب في الفجيرة".