أبو العز: هذا رد الزمالك علي اتحاد أوغندا بشأن موتيابا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد طلب استدعائه للمشاركه فى دورة الألعاب الإفريقيه

الأحد 18/فبراير/2024 - 02:54 م 2/18/2024 2:54:32 PM

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تم الرد على الاتحاد الأوغندي بشأن طلبه استدعاء موتيابا للمشاركه مع منتخب بلاده فى دورة الألعاب الأفريقية بغانا مشددا على أن الرد تضمن أن الموافقه تكون فقط بالنسبه لما يخص مباريات الاجنده الدوليه المعتمده من الاتحاد الدولي لكرة القدم غير ذلك من حق النادى عدم الموافقه على الاستدعاء فى أى أمور أخري.

‎واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية لمدة ٢٤ ساعة في أحد الفنادق الخاصة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.‎