رقم سلبي يطارد الاهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة ميدياما الغاني

يُطارد النادي الاهلي رقمًا سلبيًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك بعد خوض أربع مباريات بدور المحموعات للبطولة.

وفشل النادي الاهلي في تسجيل أي هدف في الشوط الأول في المبارايات الأربعة التي خاضها بدوري أبطال إفريقيا.

حيث حقق النادي الاهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب التي لعبت في القاهرة في دقائق 66 و75 و88 ثم تعادل إيجابيا مع يانج أفريكانز في الدقيقة 86.

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فيما انتهت مبارتي الاهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي من دون أهداف، وهو الأمر الذي لم يتعود عليه المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

وتعد هذه النسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا هي المرة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها الاهلي فوزًا وحيدًا في أول أربع مباريات بدور المجموعات.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد ست نقاط، جمعها الفريق من أربع مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في ثلاث مباريات.