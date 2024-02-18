الاهلي يخطط لشراء نادٍ جديد.. تفاصيل

فجرت التقارير الصحفية اليوم الأحد، مفاجأة نارية، برغبة النادي الاهلي، في شراء ناد جديد من أحد أندية دوري المحترفين، وذلك في الفترة القادمة.

وتبحث شركة الكرة في النادي الاهلي برئاسة عدلي القيعي، لشراء هذا النادي الذي لم يذكر اسمه، بعد مناقشة هذا الملف مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط.

جاءت هذه الفكرة، من أجل تجهيز شباب الاهلي في الفترة المقبلة، من أجل صعود المناسب منهم للفريق الأول، خاصة بعد أزمة الإصابات التي يعاني منها الأحمر.

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وتدرس شركة الكرة في الوقت الحالي، الخطوات القانونية لشراء نادي جديد من دوري المحترفين، على أن يتم حسم هذا الملف في الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة ميدياما الغاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الاهـلي مع ميدياما، يوم الجمعة المقبل، في غانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.