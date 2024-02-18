ميدو يوجه رسالة نارية لـ مرتضى منصور

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق رسالة نارية لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “رسالتي للمستشار مرتضى منصور أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر وبلاش قواضي ومحاكم كفاية اللي حصل للنادي واحنا كلنا لما صدقنا نتنفس .. سيبونا نعيش مناخ صحي للمنافسة.. الزمالكاوية تعبوا من الصراعات .. كفاية ارجوك كفاية”.

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وكان مرتضى منصور قد خرج بتصريح ناري أمس السبت، عقب إيقاف حكمه في قضية المدير العام للجهاز المركزي للحاسبات. .

وقدم مرتضى منصور للمحكمة، طعن في قضية لمياء خيري المدير العام للجهاز المركزي للحاسبات، وصدر الحكم النهائي بشأن هذه القضية أمس السبت.

من جانبها قبلت المحكمة طعن مرتضى منصور، ومن ثم تم إيقاف تنفيذ حكمه، وهو الحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بعد تصالح الطرفين..

وأدلى مرتضى منصور بتصريحات نارية، عقب إنهاء هذه القضية، حيث قال “كل اللي غلط هيتحاسب.. ومن نقل معلومة غلط تسببت في النزاع”.

وأضاف: “نادي الزمالك سبب كل المشاكل إللي حصلتي وقضية الخطيب كانت بسبب الزمالك و قضية لمياء كانت بسبب الزمالك”.

وأتم: “كل اللي حصلي ده كان بسبب الزمالك وفي الآخر عصابة احتلت النادي وسلمتها لممدوح عباس”.